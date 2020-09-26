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«Я себя довела»: Кристина Асмус оказалась под капельницей

18:49, 26 сентября 2020
Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус сообщила подписчикам об ухудшении своего самочувствия. Как написала она на своей странице в Instagram, она сейчас лежит под капельницей, ей делают каждый день уколы с сильными антибиотиками и адреналином, а голоса всё нет.

По словам актрисы, во всём виноват её тяжёлый график, которым она себя довела.

Отёки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии. А у нас выпуск спектакля и нагрузка на них дичайшая. И это не то, что я на сцене как-то не так кричала, не на опоре... Нет. Это всё график, которым я себя довела, — написала Асмус. 

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Актриса также добавила, что сейчас ей впервые пришла в голову мысль, что «всё, конечно, того не стоило».

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем, которые возникли у Асмус накануне важной съёмки. Актриса потеряла голос и призналась, что ей больно даже шептать. Накануне она целый месяц была в командировке в Геленджике, где снималась в новом шоу вместе с Иваном Охлобыстиным и Тимуром Родригесом. После возвращения с юга актриса с головой ушла в работу в театре Ермоловой. Там-то с ней и приключилась беда, писал NEWS.ru.

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