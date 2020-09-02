Кристина Асмус объяснила, почему не смогла пойти на первую линейку дочери

https://static.news.ru/photo/4661d05a-ed4e-11ea-8784-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус призналась, что не смогла отвести свою единственную дочь на первую школьную линейку из-за съёмок.

Она добавила, что всю ночь проплакала перед 1 сентября, пересматривая все детские фотографии Анастасии.

Я так мечтала об этом, так долго ждала этот день, готовилась и переживала. Но давние и жёсткие обязательства не дали мне этого сделать. Что мы только с командой ни думали, ни крутили, как только ни ругались, но съёмку перенести оказалось просто невозможно. Даже с катастрофическими штрафами, — написала звезда сериала «Интерны» в Instagram.

По её словам, она не бросила малышку в этот день. Асмус помогала Насте с выборам букета и телефона при помощи видеосвязи.

Настю отвёл в школу папа. Шоумен Гарик Харламов запечатлел каждый шаг девочки в учебном заведении.

Асмус и Харламов поженились в 2013 году. Актрису тогда назвали разлучницей, так как она буквально «увела» юмориста от бывшей жены Юлии Лещенко. Последняя позже рассказывала, что для неё предательство мужа стало большим ударом.

Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как в ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват. Звёзды пообещали остаться любящими родителями для дочки Анастасии и сохранить дружеские отношения.

Как писал NEWS.ru, Максим Галкин и Алла Пугачёва отдали своих двойняшек в частную школу. Лиза и Гарри в этом году пошли в первый класс Первой московской гимназии.