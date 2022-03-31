Крис Рок впервые прокомментировал инцидент с Уиллом Смитом в ходе «Оскара»

Американский актёр и комик Крис Рок впервые публично высказался об инциденте с коллегой Уиллом Смитом на церемонии вручения премии «Оскар». Как пишет издание Variety, актёр рассказал о конфликте в начале своего стендап-шоу в Бостоне: по его словам, он всё ещё не может осознать случившееся. Отмечается, что зрители встретили его бурными аплодисментами, которые длились около двух минут.

Я всё ещё пытаюсь осознать то, что произошло. Так что когда-нибудь я расскажу об этом. И это будет серьёзно и смешно, — заявил Рок.

Инцидент произошёл на церемонии вручения призов «Оскар-2022». Ведущий пошутил на тему причёски супруги Смита Джейды Пинкет-Смит, которая появилась на мероприятии с побритой головой. Смит поднялся на сцену и ударил ведущего, потребовав «держать свой рот подальше» от его жены, которая страдает от алопеции. Впоследствии Уилл Смит принёс свои извинения Року, а также организаторам мероприятия за своё поведение.

После этого американская Академия киноискусств начала дисциплинарное разбирательство в отношении Смита из-за нарушения им норм поведения. Поясняется, что Смит вступил в «неуместный физический контакт», а также вёл себя угрожающе и тем самым «нарушил базовые принципы академии».

Заседание совета управляющих Американской академии кинематографических искусств и наук, на котором могут быть приняты меры в отношении Уилла Смита, назначено на 18 апреля. В качестве наказания совет может заморозить или аннулировать членство Смита в киноакадемии.