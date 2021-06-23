Крики взрослых в Московском зоопарке напугали сына Собчак

Телеведущая Ксения Собчак сходила с сыном Платоном в Московский зоопарк и возмутилась поведением взрослых — некоторые родители постоянно кричали на своих детей, чем напугали наследника журналистки. Впечатлениями знаменитость поделилась в Instagram.

Скажите, а почему у нас так ужасно разговаривают с детьми? Это нельзя, туда не лезь — всё время крики, окрики, хлопки по рукам. <...> Почему просто подавляющее большинство родителей общалось в этом зоопарке с детьми так, как будто это не дети, а особо опасные заключённые? — написала Собчак под опубликованными фотографиями хищных кошек в Московском зоопарке.

В посте она отметила, что Платон «пугливо оглядывался на все эти крики детей и ещё командные окрики взрослых». Телеведущая посоветовала людям читать «психологические детские книжки» и не травмировать отпрысков. Собчак добавила, что её обрадовало, как в зоопарке всё «подчистили и обустроили», хотя смотреть на животных в клетках «было неприятно».

Ранее сообщалось, что Собчак отреагировала на эфир «Матч ТВ» с участием комментатора Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой. По мнению Собчак, Губерниев воспользовался её методом, который называется «выведи неуча на чистую воду».