Крид заплакал на концерте в Екатеринбурге Егор Крит расплакался от воспоминаний о бабушке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Егор Крид

Певец Егор Крит растрогался во время концерта на сцене Дворца Игровых видов спорта в Екатеринбурге. Эмоции у артиста вызвали воспоминания о его двоюродной бабушке.

По словам исполнителя, она работала в этом городе на Химмаше. Он назвал бабушку своим ангелом-хранителем и посвятил ей аплодисменты зрителей. После он перешел к исполнению композиции «Берегу».

Моя бабушка Таисия Васильевна очень сильно любила жизнь. Она называла меня ангелом-хранителем, постоянно ходила на работу, была позитивна. Теперь она мой ангел-хранитель. Если ты слышишь, эти аплодисменты тебе, — произнес Крид, сообщает е1.ru.

Певец добавил, что его бабушка совершила первый прыжок с парашютом в 80 лет. Как отмечается, концерт вызвал настоящий ажиотаж в городе. Число поклонников превысило количество мест в зале.

Ранее Роскомнадзор проиграл приду в суде. В мае 2023 года Крид подал к Мизулиной и Лиге безопасного интернета иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. По делу была назначена экспертиза, но слушания были приостановлены на время ее проведения. Крид утверждал, что Мизулина сделала оскорбительное и не соответствующее действительности заявление в адрес певца. Глава Лиги безопасного интернета в феврале 2023 года обратилась в ФАС и Роскомнадзор в связи с незаконной рекламой онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров, в числе которых был Крид.