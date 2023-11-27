Крид через суд потребовал у Мизулиной 1 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Крид

Российский певец и блогер Егор Крид (Егор Булаткин) потребовал 1 млн рублей с члена Общественной палаты, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, назвавшей его «главным скамером страны», пишет РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы. В иске исполнитель требует признать распространенные о нем сведения недостоверными и порочащими его честь, говорится в сообщении.

По данным агентства, Булаткин просит признать распространенные о нем сведения не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также требует взыскать в его пользу один миллион рублей в качестве компенсации.

19 ноября сообщалось что Крид обратился в суд с иском против Мизулиной. Предполагалось, что поводом для истца стало публичное выступление Мизулиной в апреле, темой которого стала блокировка аккаунтов нескольких крупных стримеров на стриминговой площадке Twitch TV. Глава Лиги безопасного интернета заявила, что Крида заблокировали на стриминговой площадке Twitch из-за незаконной рекламы онлайн-казино.

Ранее Крид подал в суд на Telegram-канал Mash, который опубликовал пост о причастности артиста к неуплате налогов. Певец требовал компенсации за моральный вред в размере 1 млн рублей. Однако Савеловский суд Москвы частично удовлетворил иск и обязал журналистов канала выплатить Криду 350 тысяч рублей и госпошлину 900 рублей.