«Красотка»: Орбакайте покорила зрителей, нарядившись Пугачевой Кристина Орбакайте на концерте в Сочи исполнила хит и скопировала образ Пугачевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте восхитила публику на концерте в Сочи, скопировав образ своей матери Аллы Пугачевой. Певица исполнила хит «Позови меня с собой» и нарядилась в балахон с блестками, который долгое время был визитной карточкой артистки. Кадры с концерта были опубликованы в соцсетях.

Потрясающий концерт. Кристина красотка, — подписали ролик поклонники.

Но на этом дочь Пугачевой не остановилась. Во время исполнения песни «Прощу любую твою вину» певица ходила по зрительному залу и махала рукой, как это делала Пугачева, копируя походку и жесты своей матери.

Поклонники отметили, что с возрастом Кристина Орбакайте все больше становится похожа на свою мать. А наряд и жесты только усилили это сходство.

Ранее Ольга Кормухина вступилась за Аллу Пугачеву, назвав ее порядочным человеком, готовым помочь в любой ситуации. Певица рассказала, что артистка никогда не отправляет людей, обратившихся за помощью, к помощникам, а все решает сама.