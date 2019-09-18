https://static.news.ru/photo/fbb1e7d0-dab0-11e9-bb8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Василий Слонов/Facebook

Красноярский художник-концептуалист Василий Слонов изготовил мухобойки с лицами телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова, которые недавно поженились.

Последние мухи осени умрут под натиском этой удушающей брачной любви, — подписал фото своих арт-объектов художник.

Как уточняет Life, Собчак и Богомолов поженились в пятницу, 13 сентября. Сперва молодожёны приехали в загс на катафалке, а затем невеста на банкете исполнила откровенный эротический танец с монахами-трансвеститами.

Как писал News.ru, активисты Национал-консервативного движения обратились в Генпрокуратуру РФ в связи с откровенными танцами телеведущей Ксении Собчак на собственной свадьбе. Они потребовали проверить действия журналистки на предмет оскорбления чувств верующих. В своём обращении активисты подчеркнули, что сцена, на которой происходили развратные действия, была имитирована под церковное помещение, а сама телеведущая изображала из себя молящуюся в храме.