Красноярский художник-концептуалист Василий Слонов изготовил мухобойки с лицами телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова, которые недавно поженились.
Последние мухи осени умрут под натиском этой удушающей брачной любви, — подписал фото своих арт-объектов художник.
Как
Как писал News.ru, активисты Национал-консервативного движения обратились в Генпрокуратуру РФ в связи с откровенными танцами телеведущей Ксении Собчак на собственной свадьбе. Они потребовали проверить действия журналистки на предмет оскорбления чувств верующих. В своём обращении активисты подчеркнули, что сцена, на которой происходили развратные действия, была имитирована под церковное помещение, а сама телеведущая изображала из себя молящуюся в храме.