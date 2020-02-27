Елена Степаненко Елена Степаненко Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Бывший стилист Аллы Пугачёвой Джордж Ровалс ужаснулся при виде нового образа Елены Степаненко. Он назвал артистку «крашеной Шапокляк», обвинив её в отсутствии вкуса.

Степаненко крайне неудачно сменила имидж, считает стилист. И менять ей надо всё полностью, начиная с укладки и цвета волос, макияжа. Фото с артисткой в новом образе опубликовал её коллега Сергей Дроботенко.

Я не знаю, кто её так рисует?! Ужас вообще! — цитирует Ровалса «Собеседник».

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Стилист добавил, что он несколько лет работал со Степаненко, создавая ей имидж. Артистка всегда следовала его советам, но в какой-то момент Ровалс ушёл, сославшись на то, что не может «всё время бегать» за звездой эстрады.

Мнение о том, что Степаненко «похорошела» после развода, стилиста только насмешило. Он посоветовал артистке тратить побольше денег в парикмахерских. Но проблема в том, что «они все жалеют, они не любят платить».

Кого она может в таком образе возбуждать? У вас глаза где? Что с Петросяном была, что без него — ничего не меняется, — сыронизировал мастер, добавив, что ему Степаненко платила «бублик с дырочками».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Степаненко опровергла слухи о том, что не пускает Петросяна на порог своей квартиры. Артистка сообщила, что бывший муж уже появлялся у неё, чтобы забрать рукописи и вещи.

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