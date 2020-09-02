«Красавица»: фото подросшей дочери Началовой восхитило пользователей Сети

Мать покойной певицы Юлии Началовой Таисия поделилась с подписчиками редкой фотографией своей 13-летней внучки Веры.
Снимок был сделан в День знаний. На памятном фото она позирует в строгом костюме с галстуком, по случаю торжественного дня школьница сделала лёгкий макияж.
Вчера Верочка пошла в восьмой класс, — написала бабушка.
Пользователи Instagram отметили, что девочка выросла за лето и стала настоящей красавицей. Многие увидели и сходство подростка с матерью.
Юлия Началова родила дочь в браке с футболистом Евгением Алдониным. Девочка часто видится с отцом, но живёт с родителями скончавшейся в 2019 году матери. Бабушка и дедушка только изредка делятся фотографиями внучки.
Как писал NEWS.ru ранее, музыкант Александр Панайотов поделился с подписчиками фотографией певицы Юлии Началовой, умершей в марте 2019 года. На снимке, который он опубликовал на своей странице в Instagram, Началова обнимает исполнителя со спины. В подписи к фото Панайотов написал: «Скучаю по тебе».
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