«Красавчик!»: Бузову сразил 40-летний житель Иркутской области Житель Иркутской области поразил талантом Бузову на телешоу «Самородки»

Житель Усть-Илимска в Иркутской области Максим Сафиулин поразил своим талантом певицу Ольгу Бузову на шоу на телеканале «Пятница!». Мужчина стал участником программы «Самородки» и продемонстрировал публике свое умение играть на расческе, а также использовать газету в качестве музыкального инструмента.

Красавчик! Это очень необычно, — заявила Бузова.

Сафиулин смог пройти в суперфинал шоу, где посвятил Бузовой стихотворение. После передачи он также подарил певице и другим ведущим — Дмитрию Маликову и Роману Каграманову — свои книги. Известно, что Сафиулин награжден медалями Сергея Есенина «За вклад в развитие русской литературы», «За воспитание, просвещение и наставничество» и «За активную гражданскую позицию и патриотизм».

Ранее Бузовой подарили на день рождения автомобиль после того, как все узнали, что она несколько лет не меняла машину. Певица стала обладательницей черного микроавтобуса марки Mercedes-Benz. Кто именно сделал подарок, неизвестно. До этого мать Бузовой сообщила, что доходы ее дочери упали из-за ситуации в стране. Как выяснилось, что у экс-ведущей «Дома-2» не было возможности поменять машину, на которой она ездила восемь лет.