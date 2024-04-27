Краймбрери покорила китайцев акробатическими трюками и шпагатом Выступление Краймбрери в Китае посмотрели 1,5 млрд зрителей

Российская певица Мари Краймбрери приняла участие в международном музыкальном реалити-шоу Ride The Wind 2024, сообщает Telegram-канал «Звездная пыль». Зрителями выступления россиянки стали 1,5 млрд человек. В итоге имя звезды сейчас лидирует по поисковым запросам в китайских социальных сетях.

Певица поразила аудиторию своими танцевальными выступлениями, акробатическими трюками и высочайшим уровнем мастерства, — говорится в сообщении.

Ранее певица Мари Краймбрери призналась, что секретом ее идеальной внешности являются позитивные эмоции и правильные люди рядом. Она заявила, что красота человека полностью зависит от внутреннего состояния. Поэтому важнее всего, как человек живет и относится к жизни, сказала она.

Также звезда сообщила, что никогда не рассекречивала свои отношения. По словам артистки, она не выносила их на публичное обсуждение. Так она ответила на вопрос журналиста, который спросил, почему ее отношения стали достоянием общественности.

Ранее блогера Даву (Давида Манукяна) и певицу Мари Краймбрери заметили вместе после ее концерта в Минске. Пара вышла к поклонникам, держась за руки. После выступления Манукян вместе с Краймбрери и своей мамой поехал праздновать 8 Марта в ресторан. Блогер попытался скрыться от камер, однако капюшон ему в этом не помог.