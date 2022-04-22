«КП» узнала, сколько заработали Галкин и Пугачёва за прошлый год

«Комсомольская правда» опубликовала данные о доходах российских звёзд. В их числе — звёздная пара Максим Галкин и Алла Пугачёва.

Данные о доходах следуют из налоговой отчётности. Согласно этому документу, Максим Галкин, владеющий рекламным агентством «МГ Лаб», отчитался об уходе в минус на 2,2 млн рублей.

Алла Пугачёва тоже оказалась в убытке. Её ООО «АБП» заработало всего 85 тысяч рублей, тогда как годом ранее доход фирмы составил 7,3 млн рублей.

Издание обращает внимание, что в данном случае не учитываются гонорары и прочие доходы звёзд. Перед налоговой артисты могут раскрывать не всю отчётность. Так, у многих представителей шоу-бизнеса есть ИП, через которые они оформляют заказы и контракты, публичной эта информация не становится.

Ранее Максим Галкин вышел на связь с поклонниками из Кесарии в Израиле. В своём микроблоге артист объяснил, почему решился на внезапный отъезд и признался в любви к российскому зрителю.