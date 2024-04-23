KP.RU: внук Пугачевой окончательно попрощался с Россией KP.RU: Никита Пресняков закрыл себе путь в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Никита Пресняков и его супруга Алёна Краснова

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков окончательно обосновался в США и закрыл себе путь возвращения в Россию, пишет KP.RU. Как указывает издание, одним из таких факторов стало то, что Пресняков поддерживает артистов, которые выступают против России. Журналисты отмечают, что Пресняков пытается построить карьеру в США.

Никита Пресняков перестал скрывать, что поддерживает артистов, выступающих против России. Старший сын [певицы] Кристины Орбакайте дружит с иноагентами и ничуть этого не скрывает, — говорится в публикации.

Пресняков вместе с женой Аленой Красновой сейчас живет в Штатах, где у него нет основного дохода, а деньги пара получает за счет бизнеса супруги, который находится в России и приносит ежегодно по 10 млн рублей, пишет KP.RU.

Ранее блогер Амиран Сардаров, уехавший на ПМЖ в США и позднее вернувшийся обратно в Россию, рассказал, что ему там не понравилось. По его словам, находясь в США, он чувствовал себя одиноким, а климат Лос-Анджелеса оказался слишком знойным. Ютубер также указал на большие различия в менталитете жителей Штатов и России.

В апреле стало известно, что Пугачева решила стать единоличным владельцем замка в подмосковной деревне Грязь. Визит артистки в Москву запланирован на конец июня, Примадонна намерена переписать дом на себя.