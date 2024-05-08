KP.RU: внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков пожаловался на жизнь в США

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

Никита Пресняков

KP.RU со ссылкой на инсайдера пишет, что тайно уехавший в 2023 году в США внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков столкнулся с финансовыми проблемами. По слова источника издания, певец пожаловался на дороговизну в кафе и ресторанах.

В материале говорится, что Пресняков живет за границей на широкую ногу, но поездка с друзьями в Нью-Йорк вызвала значительные расходы, в особенности в его любимом суши-баре. Издание отмечает, что Пресняков оплатил счета. Источник KP.RU утверждает, что певец надеется вскоре компенсировать все расходы за счет выручки от масштабного концерта. Журналисты уточнили, что он пока не делал о нем официальных заявлений и обмолвился о выступлении только один раз.

В конце апреля Никита Пресняков в соцсетях рассказал о своем выступлении в Лос-Анджелесе, которое назвал очень успешным. Он также анонсировал следующий концерт, который должен пройти в Сан-Франциско в мае в честь его 33-летия. Никита Пресняков вместе со своей группой Neonica Project перепевает российские хиты 2000-х годов. Стоимость входных билетов колеблется от $70 до $150 (от 6,5 тысячи до 14 тысяч рублей).

Ранее издание KP.RU писало, что Пресняков вместе с женой Аленой Красновой живет в Штатах, где у него нет основного дохода, а деньги пара получает за счет бизнеса супруги, который находится в России и приносит ежегодно по 10 млн рублей.