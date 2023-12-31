KP.RU: участники «голой» вечеринки не попадут в новогодние эфиры KP.RU: ВГТРК и Первый канал убрали Киркорова и Лолиту из новогодних эфиров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров и Лолита Милявская

Холдинг ВГТРК и Первый канал приняли решение убрать из эфиров участников «голой» вечеринки певца Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, сообщает KP.RU со ссылкой на источники. В свою очередь телеканал НТВ решил сильно урезать показ этих звезд на своих шоу, поскольку полностью убрать их из телеэфира не представляется возможным — они являются главными ведущими двух программ. Похожие меры принял телеканал ТНТ, уточняет издание.

Похоже, что руководители телеканалов переговорили друг с другом и приняли решение, что просто так пропустить эту вакханалию нельзя, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что организаторы «Зимнего SHOW», где должны были выступать Киркоров, Лолита и Дима Билан, отменили трансляцию мероприятия на МУЗ-ТВ и во «ВКонтакте». Кроме того, из зала убрали барную стойку, чтобы не нервировать гостей.

Шоу, запланированное на 1 января, находилось в «подвешенном состоянии», поскольку Билан, Лолита и Киркоров были его хедлайнерами. Об отмене шоу речи не шло, так как уже продано много билетов. При этом Киркоров опубликовал анонс «Зимнего SHOW».

До этого руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой лишить Киркорова звания народного артиста России из-за участия в мероприятии. Бородин пояснил, что певец был на вечеринке в полупрозрачном наряде и такой образ, по его мнению, не соответствует регалиям артиста.