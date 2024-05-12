KP.RU: Пугачеву с «бардаком на голове» заметили в «сомнительной компании» KP.RU: Пугачева обедала в ресторане на Кипре с Тиньковым

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Алла Пугачева

Издание KP.RU сообщило, что Аллу Пугачеву заметили на Кипре в компании Олега Тинькова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По информации портала, Примадонна и бывший банкир посетили ресторан вместе с другими друзьями. KP.RU уточняет, что знаменитости о чем-то «оживленно беседовали».

По информации издания, «сомнительную компанию» засняли местные блогеры. Портал отметил, что певица была без традиционного парика, а на голове у нее был «бардак». В публикации отмечается, что волосы у Примадонны были редкие и неухоженные.

Издание также уточнило, что 13 мая Пугачева выпустит новый трек. По информации портала, песня называется «Ложный стыд».

Ранее израильский посол в РФ Симона Гальперин заявила, что Пугачева и другие уехавшие в Израиль российские звезды успешно интегрировались в стране. По ее словам, Примадонну уже считают израильтянкой. Она добавила, что покинувшие РФ артисты и люди из других сфер не испытывают никаких проблем.

До этого также стало известно, что родственники Пугачевой лишили племянника квартиры, которую ему подарила артистка. По некоторым данным, у семьи накопились большие долги. Так, у супруги племянника певицы заблокировали счета, и она начала брать микрозаймы.