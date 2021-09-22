«КП» раскрыла правду о внебрачной дочери Королёвой

Журналисты раскрыли правду о внебрачной дочери Наташи Королёвой. Снимки, которыми певица проиллюстрировала историю, сняты, скорее всего не в то время, чем рассказывала певица, сообщает KP.RU.

История, которой жена Тарзана удивила публику, прозвучала в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Певица заявила, что якобы отдала свои яйцеклетки другу-гею из США. С девочкой певица якобы видится украдкой, а муж и сын об этом вообще ничего не знают.

Скорее всего, предполагает издание, артистка выдала за «внебрачную» дочь сына подруги из Майами Александры Петрич. Эта женщина владеет в США SPA-салонами.

Фотографии, на которых запечатлена Королёва с младенцем, сделаны действительно на пляже в Майами недалеко от дома, где живёт мать певицы, Людмила Порывай. Но датированы они 13 января 2019 года, а не январём 2020. На руках у Королёвой никакая не внебрачная дочь, а, скорее всего, двухмесячный Мартин. Это и есть сын любимой подруги Королёвой.

На этих кадрах певица запечатлены всё в том же полосатом комбинезоне, в котором она позировала с «внебрачной» дочерью на фото для «Секрета на миллион».

Ранее Сергей Соседов оценил правдоподобность новости о рождении у Королёвой внебрачной дочери от друга-гея и предположил, что если эта история окажется выдумкой и вскроется, «то будет огромный позор» для певицы.