Перед свадьбой Легкоступова купила евро на 14 млн рублей

https://static.news.ru/photo/120d52f2-a2ca-11eb-b25e-96000091f725_660.jpg Фото: legkostupovavalentina/instagram.com

Российская и советская певица Валентина Легкоступова, кроме дохода от концертов и корпоративов, получала зарплату сразу на двух работах — в качестве сотрудницы московского Творческого объединения солистов и исполнителей и главы отдела культуры администрации Феодосии.

В первом случае, судя по справке, в месяц Легкоступова получала 148 тысяч рублей. При этом ей не нужно было постоянно находиться на рабочем месте, достаточно было просто принимать участие в концертах. Зарплата звезды в Феодосии не раскрывается, но должность обязывала женщину публиковать в открытом доступе декларацию, пишет KP.RU.

Издание напомнило, что уже восемь месяцев идёт доследственная проверка по факту смерти Легкоступовой. Поклонникам она запомнилась хитом «Ягода-малина».

По словам родственников певицы, к уходу из жизни звезды причастен её последний супруг — яхтсмен Юрий Фирсов. Через 40 дней после бракосочетания с ним исполнительница скончалась.

Он (Юрий Фирсов. — NEWS.ru) как минимум спаивал маму (Валентину Легкоступову. — NEWS.ru), у которой была непереносимость алкоголя, о чём он хорошо знал. А вот мотив понятен — наследство. Он первым вступил в права и оформил все документы. Живёт в квартире мамы, где ему принадлежит всего одна четвёртая, — рассказала журналистам старшая дочь покойной Анетта Бриль.

Вдовец действительно не раз говорил, что Валентина Легкоступова до знакомства с ним жила очень скромно. По его словам, он полностью её содержал, выплачивал долги и кредиты, помогал её сыну Матвею.

Однако в распоряжении KP.RU оказалось заявление покойной на приобретение валюты в одном из банков РФ. За несколько недель до знакомства с Фирсовым певица купила евро на 14 млн рублей. Кроме того, на её личном счёте хранилось свыше 600 тысяч рублей, отметили в издании.

Ранее сообщалось, что дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль исполнила песню матери в память о ней. Молодая женщина не собирается становиться профессиональным исполнителем, хотя вокальные данные ей это позволяют. Куплет из песни матери дочь Легкоступовой спела в эфире Первого канала. Гости студии и зрители отметили поразительное сходство Анетты и безвременно ушедшей из жизни артистки. Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет.