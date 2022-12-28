«КП»: особняк Пугачевой и Галкина больше не продается

Особняк Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в деревне Грязь в Подмосковье больше не выставляют на продажу. Там живут несколько работников, которые охраняют территорию и следят за порядком, сообщает KP.RU со ссылкой на коллегу певицы.

Когда Пугачева в следующий раз приедет в Москву, неизвестно. В Израиле артистка с мужем и детьми живут в доме брата юмориста, но собираются покупать свой дом, пишет издание.

С продажи, утверждает газета, замок был снят еще осенью. По неофициальным данным, его предлагали вип-клиентам элитных агентств недвижимости, однако спроса на особняк не было. На продажу дом артистов был выставлен весной, но желающих купить его не нашлось. Причиной стала не только излишняя дороговизна — эксперты изначально оценивали его в сумму от 1 до 10 млрд рублей, но и своеобразность здания.

Дом декорирован гаргульями, вензелями, экзотикой и готикой под хозяина. В особняке много произведений искусства, много деталей во вкусе хозяев. Кроме того, замок стоит в неохраняемом месте рядом с домами обычных людей. В элитных поселках, где покупают жилье богатые люди, есть охраняемая и огороженная территория, благоустроенная инфраструктура с парками, ресторанами и прочим. Продать «непрактичный» дом Пугачевой практически невозможно, пишет издание со ссылкой на эксперта в сфере недвижимости.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева по-прежнему считается любимой певицей у россиян. Это показал опрос, согласно которому артистка занимает вторую строчку рейтинга. Обошла звезду отечественной эстрады Полина Гагарина.