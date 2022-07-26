«КП»: Галкин распродал свою коллекцию люксовых автомобилей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Максим Галкин распродал почти весь свой роскошный автопарк. Об этом сообщает KP.RU, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, корреспонденты которого побывали в замке артиста в деревне Грязь, гаражи шоумена пустуют, там нет ни «Хаммера», ни «Инфинити», ни других иномарок, на которых любил ездить телеведущий.

От «коллекции» Галкина остались два автомобиля. Тёмно-синий «Бентли Арнадж», купленный артистом в 2003 году. Сам юморист называл её «машина-шкаф» и разъезжал на ней по гастролям. Газета отмечает, что пробег машины был скручен в 2016 году со 170 тыс. км до 160 тыс. км. А на сам лимузин почему-то выдан дубликат ПТС вместо оригинала.

Вторая машина — «Мерседес Бенц» — была куплена артистом в 2008 году. Автомобиль ни разу не был в аварии, на него исправно оплачены все штрафы. Но, по данным техосмотра, в 2017 году пробег иномарки составлял 220 тыс. км, а через год он стал всего 25 тыс. км.

Что касается особняка, за ним ухаживают садовники и домработницы, на посту стоит охрана. Имение было куплено шоуменом ещё до брака с Пугачёвой. Также артист владеет «трёшкой» в Новых Черёмушках, которая досталась ему от родителей.

Ранее Максим Галкин ответил своим подписчикам на просьбу вернуть его супругу, певицу Аллу Пугачёву, в Россию. Те выразили уверенность, что Примадонна хочет вернуться домой с детьми, а Галкин силой удерживает их за границей.