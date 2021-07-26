Козловский показал фото 70-летней матери, которая выглядит моложе него

Матери актёра Данилы Козловского Надежде Звенигородской исполнилось 70 лет. Артист поздравил её в Instagram и добавил, что на фотографии она выглядит моложе него самого.

Сегодня моей великой Маме 70 лет. Круто, когда Мама на фото моложе, чем ты. А если серьёзно, то ты ломаешь все законы природы и этой вселенной. Великий пример красоты и неповторимости. Спасибо тебе за всё! Я тебя очень люблю! — поздравил маму Данила.

Актёр редко выкладывает семейные фотографии на обозрение общественности, но 70-летний юбилей матери оказался достаточно значимым поводом. Несмотря на то что Звенигородская воспитала трёх сыновей — Егора, Данилу и Ивана, она выглядит моложавой и подтянутой.

Помимо сына, мать Данилы Козловского поздравили многие звёзды российского шоу-бизнеса. Телеведущий Оскар Кучера отметил, что его матери в этот же день исполнилось 75 лет. К поздравлениям присоединились Анна Чиповская, Игорь Крутой, Игорь Верник и, среди прочих, Оксана Акиньшина: поклонники давно обсуждают её возможный роман с Козловским.

Ранее актёр выложил фото своей маленькой дочери Оды-Валентины, тщательно скрыв лицо девочки. Незадолго до этого сообщалось, что Козловский и Петров вместе снимаются в сериале Валерия Тодоровского «Надвое».