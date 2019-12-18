Российская актриса Мария Кожевникова рассказала, как планирует встретить Новый год.
Кожевникова
Это, наверное, уже 115-я бетономешалка в нашем доме будет. Я не знаю, почему он любит эти машинки, — сказала артистка.
Актриса отметила. что решила не баловать сыновей большим количеством подарков и вручит каждому по одному.
Ранее NEWS.ru писал, что Мария Кожевникова вышла на одиночный пикет после того, как уволили хирургов Михаила Каабака и Надежду Бабенко из Национального центра здоровья.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен