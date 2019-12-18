https://static.news.ru/photo/c37848a2-2266-11ea-97c2-fa163e074e61_660.jpg Мария Кожевникова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская актриса Мария Кожевникова рассказала, как планирует встретить Новый год.

Кожевникова рассказала «Телепрограмме», что проведёт праздник с тремя сыновьями и всей семьёй за городом. Пятилетний Иван, увлекающийся футболом, попросил мяч и форму для занятий. Четырёхлетний Максим мечтает об игрушке Playmobil, а двухлетний Вася хочет игрушечную бетономешалку.

Это, наверное, уже 115-я бетономешалка в нашем доме будет. Я не знаю, почему он любит эти машинки, — сказала артистка.

Актриса отметила. что решила не баловать сыновей большим количеством подарков и вручит каждому по одному.

Ранее NEWS.ru писал, что Мария Кожевникова вышла на одиночный пикет после того, как уволили хирургов Михаила Каабака и Надежду Бабенко из Национального центра здоровья.