Кожевникова поддержала Муцениеце после скандала с Прилучным

https://static.news.ru/photo/c8e95c02-7e75-11ea-ba59-fa163e074e61_660.jpg Мария Кожевникова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса и экс-депутат Государственной думы Мария Кожевникова прокомментировала скандал, который произошёл в семье актёра Павла Прилучного.

Ранее актриса Агата Муцениеце призналась, что супруг поднял на неё руку. А после этого Прилучный выгнал свою возлюбленную и двух общих детей на улицу.

Я просто прочитала столько неадекватного в её сторону, что даже мне стало обидно! Агата очень жизнерадостная, отзывчивая, добрая и милая, заботливая мама и жена, — отметила Кожевникова.

По её словам, она в прошлом году отдыхала вместе с Муцениеце. Они весело провели время. Кроме того, звезда сериала «Универ» призвала звёздную пару решить конфликт мирным путём, передаёт «Экспресс газета».

Как писал NEWS.ru, Муцениеце запустила новую программу на YouTube. Героиней первого выпуска стала певица Рита Дакота. Во время беседы девушки поговорили о том, как пережили расставание с отцами своих детей.