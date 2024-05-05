Кожевникова ответила хейтерам в стиле Волочковой Кожевникова объяснила критику хейтеров завистью и болью людей

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Мария Кожевникова

Актриса Мария Кожевникова ответила на обвинения хейтеров в том, что она готова «рожать десятками» из-за неудачной кинокарьеры. В Stories в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка, как и когда-то балерина Анастасия Волочкова, заявила, что злые комментарии пишут завистники.

Я понимаю, что в этой жизни много несчастных людей, и мне искренне их жаль. Я это выставляю, чтобы вы, дорогие мамочки, если слышите или читаете подобные сообщения — знали, что это от глубокой раздирающей зависти и боли, от неспособности познать безусловную любовь, которая является единственной истиной в этом мире, — сказала Кожевникова.

Звезда сериала «Универ» вместе с мужем бизнесменом Евгением Васильевым воспитывает четверых детей. В январе 2014 года Кожевникова родила сына Ивана. Спустя год она подарила супругу сына Максима. В июле 2017 года у Кожевниковой родился третий ребенок — Василий. В сентябре 2023 актриса в четвертый раз стала матерью, однако имя младенца пока не раскрыла.

В ноябре Кожевникова рассказала, что за время последней беременности набрала 30 килограммов. Актриса отметила, что вынашивание наследников давалось ей «с непростой гормональной перестройкой».