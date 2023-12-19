«Ковид — кусок говна»: звезда шоу на ТНТ пожаловалась на коронавирус Юмористка Ирина Мягкова рассказала о тяжелом течении коронавируса

Фото: t.me/s/irinamyagkov

Ирина Мягкова

Креативный продюсер шоу «Женский стендап» Ирина Мягкова пожаловалась на состояние здоровья. О тяжелом течении коронавируса юмористка рассказала в личном Telegram-канале. Мягковой пришлось отменить три съемки и концерт в Санкт-Петербурге из-за болезни.

Ковид — кусок говна! — отметила комик.

Мягкова поделилась, что на больничном проводит время за просмотром фильмов. Она добавила, что ненавидит болеть. В соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) юмористка обратилась к людям, которые тоже заразились COVID-19, она попросила их оставаться дома до полного выздоровления, чтобы не передавать заболевание другим людям.

Меня лечат, капают, не дают мыться. <...> Ковид все еще не кайф вообще. <...> Просто вот меня так и заразили. Сидите дома, если заболели, не будьте эгоистами, — написала она.

Ранее телеведущую Юлию Бордовских экстренно госпитализировали в Москве. У женщины на днях появился кашель и поднялась температура, с которой справиться без помощи врачей не получилось. Предположительно, 54-летнюю Бордовских увезли в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сейчас телеведущая находится под наблюдением врачей, ее состояние оценивают как средней тяжести.