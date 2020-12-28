Ковальчук растрогала фанатов новогодним образом от трёхлетней дочери

https://static.news.ru/photo/9bef115e-497e-11eb-af59-fa163e074e61_660.jpg Юлия Ковальчук Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юлия Ковальчук привела в восторг поклонников, показав, как трёхлетняя дочь Амелия наряжает её к празднику. Малышка старательно украсила маму бусами, крестиком и даже сделала праздничный макияж.

Амелия — дочь экс-солистки группы «Блестящие» от певца Алексея Чумакова. Артисты вместе с 2013 года, они стараются не афишировать свою личную жизнь и не выставлять ребёнка напоказ.

Но в этот раз Юлия Ковальчук не удержалась, чтобы не снять такую трогательную сцену. В кадрах виднеются и руки малышки, которая старательно украшает звёздную маму.

Доча, ты собрала меня на Новый год? И бусики, и крестик, и макияж! Ах, зайка, как красиво! — восхищается певица неповторимым новогодним образом от дочурки.

Летом певица подверглась нападкам поклонников, опубликовав в Instagram новую фотографию, на которой изображены две тени — её и дочери. Артистка старательно скрывает ребёнка от поклонников, не показывая её лицо, и большому количеству людей это не нравится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юлия Ковальчук опубликовала снимки семилетней давности и неожиданно оказалась под прицелом критиков. Певица всего лишь хотела доказать, что не изменилась за это время, о чём она и написала в Instagram.