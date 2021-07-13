Ковальчук рассказала, почему скрывает роман с «гусаром» Харламовым

Екатерина Ковальчук, снявшаяся с Гариком Харламовым в сериале «Гусар», рассказала, почему скрывает роман с актёром. Об отношениях актёров стало известно в мае, эту информацию подтвердила и сестра актрисы Анна Ковальчук, сообщает PeopleTalk.

Пару не раз видели вместе в общественных местах, но актриса вовсе не намерена распространяться о том, что происходит в её жизни. По словам Катерины, выражение «счастье любит тишину» для неё не пустой звук. Актриса всегда жила по этому принципу и не намерена изменять ему сейчас.

Люди всегда будут что-то говорить, а мне что? Я живу в своём мире, для себя и для своей семьи и не обязана обслуживать окружающих, — заявила новая избранница комика в интервью изданию.

Екатерина Ковальчук также поделилась мыслями об идеальной семье и мужчине. По её словам, идеальными она считает те отношения, в которых партнёры уравновешивают друг друга. Не принимает в мужчинах актриса жадность и самовлюблённость. Любовь, по её мнению, должна быть безусловной, как и принятие своего избранника.

Подружка Харламова также рассказала, каких границ придерживается в работе. К примеру, она никогда не станет сниматься в откровенных сценах, если это не оправдано сюжетом, намекнула актриса на скандальную сцену с бывшей женой Харламова Кристиной Асмус в фильме «Текст».

Ранее российская актриса Анна Ковальчук прокомментировала слухи о романе её сводной младшей сестры Екатерины Ковальчук с комиком Гариком Харламовым. Актриса пришла на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.