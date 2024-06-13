Ковальчук показала, как проводит медовый месяц с Харламовым Ковальчук и Харламов катаются на скутере в Подмосковье во время медового месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Ковальчук и Гарик Харламов

Третья супруга комика Гарика Харламова актриса Екатерина Ковальчук в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделилась кадрами медового месяца, который пара проводит в Подмосковье. Женщина опубликовала ролик, на котором едет с супругом на скутере по загородному поселку, в котором находится дом Харламова.

На кадрах Ковальчук широко улыбается и прижимается к спине супруга. Поклонники в комментариях предположили, что пара отказалась от поездки заграницу из-за аэрофобии (боязни авиаперелетов - NEWS.ru) юмориста.





До этого Ковальчук намекнула на свадьбу с Харламовым. Она опубликовала в своем блоге фото около ЗАГСа и подписала пост сердечком. При этом актриса не пояснила фанатам, расписались ли они с возлюбленным или только подали заявление на регистрацию брака. На опубликованном кадре видно, что Харламов и Ковальчук пришли в учреждение в повседневной одежде.

Ранее Харламов рассказал, что не смог встать с колена, когда делал предложение руки и сердца актрисе Катерине Ковальчук. Он пошутил, что возлюбленной пришлось просить работавших рядом строителей поднимать его ковшом экскаватора. Шоумен добавил, что поэтому больше никогда не будет становиться на колени и жениться.