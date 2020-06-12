Костюшкин отреагировал на шутку Собчак о его изнасиловании в детстве

https://static.news.ru/photo/36786b2c-ad93-11ea-bd3e-fa163e074e61_660.jpg Стас Костюшкин Фото: stas_kostyushkin_official/instagram.com

Певец Стас Костюшкин прокомментировал ролик телеведущей Ксении Собчак, в котором она пошутила о его детской травме.

Ранее знаменитая блондинка в подводке к очередному видео на своём YouTube-канале «Осторожно, Собчак» решила пошутить над Костюшкиным, который недавно признался в том, что в детстве его изнасиловал педофил.

Дело в том, что есть темы, которые никоим образом не подходят к сатирическому контенту. Это именно такая тема, — написал бывший участник группы «Чай вдвоём» под постом журналистки в Instagram.

В ответ бывшая телеведущая «Дома-2» заявила, что нельзя цензурировать юмор. Свой ролик она сравнила с фильмом Квентино Тарантино «Бесславные ублюдки», в котором режиссёр высмеял евреев и Адольфа Гитлера.

Но диктовать, что «можно», а что «нельзя», это и есть диктатура смыслов. Не нравится — отпишись и не смотри. Но называть это «издевательством над темой педофилии» это, мягко говоря, преувеличение, — считает экс-кандидат в президенты РФ.

Затем она обвинила поклонников Иосифа Пригожина, которые якобы вынесли эту шутку на широкое обсуждение.

Как писал NEWS.ru, бывший участник группы «Чай вдвоём» Стас Костюшкин объяснил своим подписчикам, зачем признался, что его изнасиловали в 8 лет.