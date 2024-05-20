Костомаров рассказал, что для него стало прорывом года Костомаров назвал своим личным прорывом возможность жить дальше после болезни

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Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, признался, что его личным прорывом в 2024 году стала возможность жить дальше после тяжелой болезни. Спортсмен также поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

Наверное, мой прорыв это то, что мне удалось выжить в той ситуации, в которой я оказался, — подчеркнул Костомаров на 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв Года 2024».

Ранее олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду отметил, что без протезов чувствует себя как таракан на спине, который не может перевернуться. По словам Костомарова, такие ощущения у него возникают каждое утро. После определенного времени на ногах, как уточнил спортсмен, он снова начинает чувствовать себя полноценным человеком.

До этого фигуристка Оксана Домнина рассказала, что она запрещала себе думать о будущем, когда ее супруг Роман Костомаров оказался на грани жизни и смерти. Жена олимпийского чемпиона смогла сохранять свое состояние в кризисный момент благодаря умению отказываться от негативных прогнозов.

Кроме того, 8 марта состоялась широкая премьера мини-сериала о судьбе Костомарова «Рожденный дважды». Фигурист оказался в коме на фоне тяжелой респираторной инфекции. В результаты врачи были вынуждены частично ампутировать ему конечности.