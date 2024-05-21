Костомаров подшутил над нарядами участников «голой» вечеринки Костомаров пошутил, что никогда бы не «вошел не в ту дверь»

Фото: NEWS.ru

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров пошутил над участниками «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru о том, какую вещь он никогда бы не надел. Спортсмен намекнул, что никогда не появился бы на публике в полураздетом виде, и не надел бы нечто такое, из-за чего потом бы выяснилось, что он «вошел не в ту дверь».

[Такую вещь,] чтобы не оказалось потом, что я «вошел не в ту дверь», — сказал спортсмен.

Также Костомаров признался, что его личным прорывом в 2024 году стала возможность жить дальше после тяжелой болезни. Спортсмен поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

До этого чемпион отметил, что без протезов чувствует себя как таракан на спине, который не может перевернуться. По словам Костомарова, такие ощущения у него возникают каждое утро

Костомаров рассказывал, что продолжает тренировки и работу. Занятия спортом даются ему сложнее, однако это вдохновляет его и бодрит. Олимпийский чемпион подчеркнул, что по-прежнему не сдается, потому что, преодолевая себя, человек становится «лучше и лучше».

Напомним, Костомаров и его жена Оксана Домнина посетили полумарафон «Забег.РФ», прошедший в Москве. В 2024 году он пришел на забег в качестве гостя, но в следующем намерен пробежать пять километров вместе с супругой и детьми.