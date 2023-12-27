Костомаров и Домнина станцевали на льду под «Седую ночь»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров, переживший тяжелую болезнь и частичную ампутацию конечностей, вместе со своей женой Оксаной Домниной станцевал на льду под песню «Ласкового мая» «Седая ночь». На кадрах, опубликованных URA.RU, видно, что супруги приплясывают на стадионе возле музыкальной колонки.

Вы лучшие, ребята, — сказал паре один из очевидцев.

Олимпийский чемпион 2006 года по танцам на льду и его жена при этом улыбаются. На спортсмене надеты кроссовки и шапка оранжевого цвета, как и пуховик Домниной.

Костомаров, вставший на коньки после болезни и периода восстановления, ранее сказал, что мечтает как можно скорее вернуться к привычной жизни. По его словам, настало время посвятить себя семье. Фигурист каждый день много работает в спортзале и бассейне, освоил протезы. Но его главным желанием было снова выйти на лед на коньках, а когда это произошло, он понял, насколько это тяжело.

Кроме того, по словам фигуриста, он пожалел, что согласился на ампутацию конечностей. Костомаров пояснил, что решился на операцию, будучи под впечатлением от истории о певице Юлии Началовой, скончавшейся от заражения крови после отказа ампутировать палец на ноге.

В конце декабря россияне назвали Костомарова спортсменом года. Согласно исследованию ВЦИОМа, за фигуриста проголосовали 8% респондентов.