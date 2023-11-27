Костомаров довел до слез Понаровскую, Галич и Лазарева Костомаров принял участие в шоу «Аватар» в образе Железного дровосека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров, перенесший ампутацию конечностей, довел до слез членов жюри шоу «Аватар» на НТВ — Ирину Понаровскую, Иду Галич и Сергея Лазарева, выступив в образе Железного дровосека, пишет StarHit. Артистов растрогала исполненная Костомаровым композиция Игоря Корнелюка «Город, которого нет», после чего они угадали, что скрывается за аватаром. Члены жюри проводили олимпийского чемпиона со сцены со слезами на глазах, отмечает издание.

Это первый аватар, который довел нас до слез. Несмотря на то что у аватара небольшое сердечко, абсолютно считывается огромной души человек и огромное человеческое сердце. Очень сложно совладать с мыслями и с эмоциями, это такое точное и проникновенное выступление, — поделился впечатлениями Сергей Лазарев.

Костомаров признался, что не хотел покидать шоу слишком рано, однако решил уступить место на сцене настоящим артистам, которые прячутся под другими аватарами, пишет издание. Фигурист отметил, что в последней песне его голос хорошо слышался, поэтому членам жюри было несложно отгадать участника. Спортсмен также подчеркнул, что может продолжить занятия пением, потому что уже записал хитов «на альбом».

Ранее Костомаров заявил на форуме «Грани личного бренда», что намерен вернуться на лед на коньках. Он признал, что пока не может кататься как прежде, но работает над этим. Он также рассказал, что в определенные моменты спортивной карьеры испытывал отчаяние из-за отсутствия значимых результатов. По словам Костомарова, он очень переживал из-за своих 9–11-х мест на чемпионатах Европы и мира на фоне более успешных коллег.