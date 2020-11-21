Костик из «Ворониных» рассказал о крахе сериала после смерти Клюева

https://static.news.ru/photo/a8722f52-2c86-11eb-a63d-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Воронины» Фото: kinopoisk.ru

Исполнитель роли Костика в сериале «Воронины» Георгий Дронов рассказал о бедственном положении актёров фильма. По словам Дронова, он и его коллеги «сидят без денег», один из банков, где у Дронова есть кредит, пошёл ему навстречу.

Сыграл роль и коронавирус, из-за которого нет финансовой поддержки.

Любой человек из нашей съёмочной группы понимает, что с уходом из жизни нашего экранного папы Бориса Клюева жизнь «Ворониных» остановилась. Я основной кормилец в семье. Не служу в академическом театре. Все мои роли коммерческие, — рассказал актёр в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ .

Дронов добавил, что может работать дворником, педагогом, постановщиком, воспитателем. Но готовили его к актёрской карьере, поэтому артист искренне не понимает, зачем ему теперь «компьютером забивать гвозди».

Сериал «Воронины» шёл на телеканале СТС десять лет. После смерти экранного «отца» Бориса Клюева его судьба неизвестна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старые конфликты и обиды могут объяснить, почему сериальная семья «Ворониных» не пришла проститься с Борисом Клюевым. Такое мнение высказал психолог Вячеслав Немцов.