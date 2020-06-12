Костенко с детьми переедет в Казань ради Тарасова

https://static.news.ru/photo/05beeeee-acb6-11ea-b593-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Костенко Фото: kostenko.94/instagram.com

Модель Анастасия Костенко переезжает вместе с детьми в Казань, чтобы находится рядом со своим супругом Дмитрием Тарасовым, который сейчас играет за ФК «Рубин».

Светская львица призналась, что никогда не была в столице республики Татарстан. Но она спокойна, потому что возлюбленный уже подготовил новое семейное гнёздышко.

Любимый выбрал нам пристанище, и уже через несколько дней я с доченьками перееду к нему. Это был часто задаваемый вопрос: поедем ли мы вслед за главой нашей семьи? Ну конечно. Разве может быть как-то иначе? — написала девушка в Instagram.

По её словам, они с мужем хотят, чтобы их дочери видели каждый день их вместе. Благодаря этому у детей сформируется понятие о счастливой семьи.

От первого брака с гимнасткой Оксаной Пономаренко у Тарасова подрастает дочь Ангелина, которая родилась в 2009 году. Третья супруга Анастасия Костенко в 2018 году подарила полузащитнику дочь Милану, а в феврале 2020 у пары родилась ещё одна девочка

Как писал NEWS.ru, Тарасов назвал главную причину развода с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, препятствием их браку стало нежелание той иметь детей, в то время как спортсмен очень хотел большую семью.