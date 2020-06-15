«Космическая»: расставшаяся с Эмином Гаврилова предстала в серебряном мини

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Модель Алёна Гаврилова, которая месяц назад рассталась с певцом Эмином, очаровала Сеть красивым снимком, где она предстала в дерзком платье из серебристых пайеток. Девушка дополнила образ яркими серьгами и мокрой укладкой.

На берегу неба, — кратко подписала она кадр.

Подписчики отметили, что девушка находится просто в великолепной форме. Они осыпали её комплиментами и пожелали счастья в личной жизни.

Вы просто космическая. Неземная! Дай бог вам счастья, — написали фанаты.

Ранее стало известно, что Агаларов расстался с женой, пара приняла решение о разводе спустя четыре года совместной жизни. 22 мая Алёна Гаврилова подтвердила этот факт постом в Instagram. Поклонники начали подозревать, что артист забрал девочку, а мать видится с ней только в определённые дни. Гаврилова назвала подозрения подписчиков глупыми и сообщила, что тема развода на её странице закрыта навсегда, писал NEWS.ru.