Косметолог объяснила пользу для кожи очков Орловой

Очки Ольги Орловой от фотостарения – удачный выбор для защиты кожи от негативного воздействия солнца, пояснила врач-дерматолог-косметолог, пластический хирург Мадина Байрамукова.
Помимо крема для лица с SPF, на курорте вам обязательно понадобятся не только очки от солнца, которые защищают ваши глаза от ультрафиолета и являются профилактикой «гусиных лапок», но и широкополая шляпа, – сказала Байрамукова порталу Teleprogramma.pro.
Орлова показала подписчикам, как защищается от солнца. Телеведущая надела не привычные солнцезащитные очки, а защитный экран с плёнкой.
Ранее певица разместила в своём Instagram пикантное фото, чем порадовала своих подписчиков, писал NEWS.ru.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram