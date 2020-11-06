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Косметолог объяснила пользу для кожи очков Орловой

14:58, 06 ноября 2020
Ольга Орлова Ольга Орлова Фото: olgaorlova1311/instagram.com

Очки Ольги Орловой от фотостарения – удачный выбор для защиты кожи от негативного воздействия солнца, пояснила врач-дерматолог-косметолог, пластический хирург Мадина Байрамукова.  

Помимо крема для лица с SPF, на курорте вам обязательно понадобятся не только очки от солнца, которые защищают ваши глаза от ультрафиолета и являются профилактикой «гусиных лапок», но и широкополая шляпа, – сказала Байрамукова порталу Teleprogramma.pro.

Орлова показала подписчикам, как защищается от солнца. Телеведущая надела не привычные солнцезащитные очки, а защитный экран с плёнкой.

Ранее певица разместила в своём Instagram пикантное фото, чем порадовала своих подписчиков, писал NEWS.ru. 

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