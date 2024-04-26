«Кошмар просто»: звезда КВН вспомнил, как потерял сознание после операции Комик Мусагалиев рассказал, как потерял сознание после операции

Известный комик и телеведущий, звезда КВН Азамат Мусагалиев в шоу «Я себя знаю!» рассказал, что потерял сознание после операции по прочистке пазухи носа. Неприятный случай произошел с юмористом на следующий день после вмешательства.

Мусагалиев отметил, что операция проводилась под местным наркозом. На следующее утро комик заметил, что у него на щеке образовался отек. Врач заявил, что ему нужно вынуть из носа тампон, сделанный из бинтов. При этом, по словам юмориста, бинты были достаточно длинными.

В одну ноздрю он вводил мне какую-то жидкость, чтобы облегчить это, ведь бинт имеет свойство прилипать к стенкам полости. А в другую ноздрю ничего не влил, — рассказал он.

Когда врач стал вынимать бинт из второй ноздри, юмористу стало больно, и он потерял сознание. Врач предположил, что причиной стал оторвавшийся волос.

Кошмар просто, — прокомментировал он ситуацию.

Ранее Мусагалиев отпустил несколько резких шуток в адрес балерины Анастасии Волочковой. В частности, он высмеял ее привычкук постоянно садиться на шпагат, из-за чего ее, по мнению комика, «похоронят в треугольном гробу». При этом сама танцовщица на провокации не реагировала, вела себя сдержанно и спокойно.