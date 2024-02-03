Кошмар Лондона, угрозы из-за СВО, абьюз: как живет Катя Кищук после SEREBRO

Фото: Социальные сети

Катя Кищук

Экс-участница группы SEREBRO, уроженка Тулы Екатерина Кищук, более известная как Катя Кищук, несколько лет живет в Великобритании, где продолжает заниматься творчеством. На что жалуется исполнительница, как складывается ее личная жизнь, почему уехала из России?

Когда и почему Кищук переехала в Великобританию

С 2019 года Кищук начала встречаться с британским рэпером Slowthai (настоящее имя — Тайрон Кеймон Фрэмптон). В этому же году девушка приняла решение переехать в Великобританию ради возлюбленного.

В июне 2020 года Тайрон и Катя обручились. 18 июня 2021 года у них родился сын Рэйни, при этом певица не афишировала свою беременность до появления ребенка на свет.

В декабре 2022 года стало известно, что пара рассталась. По словам Кати, она стала жертвой неглекта — вида психологического насилия, при котором систематически игнорируются жизненно важные потребности зависящего человека.

«У меня к этой теме никаких эмоций нет, я это проработала с врачом. Неглект — это очень страшный тип абьюза. Опасность заключается в том, что все очень завуалированно. Тебя не лупят по лицу, когда надо решать, уходить или нет. Наоборот, тебе покупается дом, золотая клетка. Ты в ней сидишь, не видишь никого, у тебя этот один единственный человек», — говорила певица в декабре 2022 года.

Почему Кищук жаловалась на жизнь в Лондоне

В мае 2023 года Катя приняла участие в YouTube-шоу «Дукалити». Девушка пожаловалась на финансовые трудности. По ее словам, она тратит много средств на решение бытовых вопросов, чтобы ей и сыну было комфортно жить. В частности, значительная часть заработка уходит на электричество и аренду — жизнь в Лондоне обходится певице очень дорого.

«За те деньги, за которые снимаю здесь, я бы снимала в Москве дворец. Моя квартира на Фрунзенской стоила 120 тыс. рублей. В ней были высокие потолки, четыре комнаты, большой балкон. Квартира здесь [в Лондоне] стоит в два раза дороже, плюс коммуналка — это половина стоимости аренды. Я получила счет за электричество в этом месяце — 400 фунтов. Откуда появилась эта сумма?! <...> Это полный кошмар. Честно говоря, я не очень хорошо понимаю, как люди с небольшим заработком оплачивают счета, как они живут», — рассказывала исполнительница.

Также Кищук признавалась, что скучает по своей семье. Как отметила артистка, на тот момент она не видела свою мать два года, а сестру — четыре.

«Мне тяжело. Я не видела маму два года, не видела сестру четыре года. Никто из семьи не видел меня беременной. Мама видела Рейни два раза в жизни. Хочу, чтобы мы виделись чаще, чтобы у нас просто была такая возможность. Ради этого я очень сильно стараюсь», — говорила Катя в 2023 году.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Участницы группы Serebro Екатерина Кищук, Ольга Серябкина и Полина Фаворская

Почему Кищук желали смерти, что она говорила об СВО

27 февраля 2022 года экс-солистка SEREBRO высказалась о спецоперации России. Соответствующий пост она опубликовала на своей станице в социальной сети.

Певица указала, что не разбирается в политических вопросах, но ее очень волнует судьба мирных жителей. Также Кищук сообщила, что уже несколько дней ей поступают угрозы.

«Все, кто мне пишет и желает смерти, я не поддаюсь на провокации. Мне безразлично, что там верхушки решают, но мне небезразличны жизни мирных людей, как украинцев, так и россиян», — написала она.

В феврале 2023 года Кищук заявила в соцсети, что ей вновь пожелали смерти. Она не объяснила, по какой причине получила негативные комментарии.

«Вчера мне пожелали смерти много раз. Сегодня я заболела. Совпадение? Не думаю!» — пожаловалась артистка в личном блоге 25 февраля 2023 года.

Позднее Кищук удалила этот пост, заменив его видео с улыбающимся морским скатом.

Чем знаменита Катя Кищук

В 2016 году Катя услышала об объявленном после ухода Дарьи Шашиной кастинге в группу SEREBRO и приняла в нем участие. В апреле стало известно, что она успешно прошла отбор.

Почти за три года, которые девушка провела в группе, она приняла участие в записи альбома «Сила трех» (2016 год) и в съемках девяти клипов. Кищук объявила о своем уходе из SEREBRO через некоторое время после Ольги Серябкиной.

1 февраля 2019 года начала сольную карьеру. Взяв псевдоним KATERINA, 12 апреля певица представила свой дебютный сольный сингл — песню Intro, фортепианную балладу c элементами эмбиента и этно. Одновременно на YouTube состоялась премьера клипа. В начале июня того же года у Кищук вышел сольный альбом под названием «22К».

В марте 2022 года Катя заявила об отказе от сценического псевдонима KATERINA и что теперь она будет выпускать музыку только на английском языке. 11 ноября состоялась премьера песни Out of luck под новым именем K, а 16 декабря был представлен видеоклип на эту песню.

В 2020 году Кищук номинировалась в тридцатку самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes и стала одним из трех победителей в категории «Музыка».

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