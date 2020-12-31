Кошмал представила поклонникам кадр со съёмок седьмых «Сватов»

https://static.news.ru/photo/8c42d1e2-4c20-11eb-8614-fa163e074e61_660.jpg Анна Кошмал Фото: smorkovkina/instagrm.com

Актриса Анна Кошмал выложила в социальной сети уникальный кадр со съёмок седьмого сезона сериала «Сваты». На снимке можно увидеть главных звёзд проекта Фёдора Добронравова и Татьяну Кравченко.

Так, на фото главные герои сериала оживлённо о чём-то спорят. Рядом с ними находится стол с едой.

smorkovkina/instagrm.com

Часть съёмок картины проходила прошлой зимой. Актёры должны были вернуться на съёмочную площадку в мае 2020 года, однако их планы нарушила пандемия COVID-19. Согласно последней информации, раньше лета 2021 года съёмки сериала не возобновятся, пишет Teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что седьмая часть картины будет завершающей. Об этом не так давно заявили создатели «Сватов».

Ранее NEWS.ru писал, что с наступлением нового года в России вступил в силу запрет на закрытые двери в кинотеатрах. Он предусмотрен обновлённой редакцией правил противопожарного режима, утверждённых постановлением правительства.

Отныне во всех кинотеатрах на территории страны запрещено замыкать двери во время сеансов, в том числе те, что предназначены для эвакуации людей при пожаре.