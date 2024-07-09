Кортни Кокс поделилась экстремальным методом сохранения фигуры Кортни Кокс показала, как пользуется криокамерой для сохранения фигуры

Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кортни Кокс

Всемирно известная актриса Кортни Кокс раскрыла секреты своей невероятной фигуры, продемонстрировав довольно экстремальные методы борьбы со старением, передает Daily Mail. В опубликованном видеоролике 60-летняя актриса показала, как забирается в криокамеру в крошечном бикини.

Звезда сериала «Друзья» и ужастика «Крик» также пользуется прибором HigherDOSE в виде кепки для стимуляции волосяных фолликул. Помимо этого, Кортни Кокс показала свою интенсивную тренировку, включающую поднятие штанги и беговую дорожку.

У меня только что был день рождения. Не люблю эту цифру, но... Послушайте, у нас нет выбора. Просто нужно сделать все, что в твоих силах, — сказал актриса.

Съемки седьмой части франшизы «Крик» стартуют этим летом. Об этом сообщил в марте журналист Дэниел Рихтман. Согласно опубликованным на портале Patreon данным инсайдера, в картине примут участие несколько актеров из прошлых фильмов.

Речь идет о сыгравших в «Крик-4» канадской актрисе Нив Кэмпбелл и американской актрисе Кортни Кокс. Также в новой части появится Патрик Дэмпси, который снимался в третьей части франшизы.

Режиссером картины выступит Кевин Уильямсон, который работал над фильмами «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Факультет». Он также вошел в число создателей сценария для легендарного сериала «Дневники вампира».