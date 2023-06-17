Кардашьян забеременела от рокера после нескольких неудачных попыток ЭКО Телезвезда Кортни Кардашьян и участник группы Blink-182 Трэвис Баркер ждут ребенка

Фото: IMAGO/Walik Goshorn/Global Look Press

Кортни Кардашьян и участник группы Blink-182 Трэвис Баркер

Американская телезвезда Кортни Кардашьян и участник группы Blink-182 Трэвис Баркер ждут ребенка, сообщает Page Six. Женщина долгое время не могла забеременеть, прибегала к процедуре ЭКО и впала из-за этого в глубокую депрессию. В мае 44-летняя звезда телешоу «Семейство Кардашьян» заявила, что оставила попытки и надеется на волю божью.

Радостную новость Кортни сообщила во время концерта 47-летнего рокера в Лос-Анджелесе 16 июня. Она подняла плакат с надписью «Трэвис, я беременна». Когда музыкант увидел его, он спустился со сцены и поцеловал возлюбленную. На опубликованных в Сети кадрах у Кортни уже заметен округлившийся живот. Поэтому, как пишут таблоиды, это могло быть игрой на публику, а музыкант уже обо всем знал заранее.

В 2022 году Кардашьян и Баркер сыграли пышную свадьбу в старинном замке на берегу Портофино. Для телезвезды это будет уже четвертый ребенок: она воспитывает троих детей от бывшего мужа Скотта Дисика — 13-летнего Мэйсона, 10-летнюю Пенелопу и восьмилетнего Рейна. У Баркера от предыдущего брака также есть дети: 29-летний сын Лэндон и 17-летняя дочь Алабама.

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