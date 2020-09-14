Королёва впервые ответила на слухи об измене Тарзана

https://static.news.ru/photo/f86a71ec-f683-11ea-b7f6-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: koroleva__star/instagram.com

Российская певица Наташа Королёва впервые отреагировала на публикации СМИ об измене Тарзана. В сторис своего Instagram она опубликовала официальное заявление своей пресс-службы. В сообщении говорится о том, что всё произошедшее связано с кражей и супруги уже обратились в связи с этим в полицию.

По факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений оба были вынуждены обратиться в полицию, — отмечается в сообщении.

Певица требует отказаться от излишней огласки произошедшего, так как большинство информации в прессе — заведомая ложь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Наташа Королёва написала заявление в полицию о пропаже украшений на 5 млн рублей, а также €3 тыс. из квартиры. Артистка была на отдыхе, а когда вернулась домой, то заметила, что драгоценности исчезли. В краже певица обвинила «подругу» мужа, которая от него якобы даже беременна.

Любовницей танцора СМИ называют некую 23-летнюю Анастасию. Ранее в Сеть попала их романтическая переписка. Судя по сообщениям, Тарзан регулярно навещает свою подружку, о чём заранее договаривается с ней в Интернете, писал NEWS.ru.