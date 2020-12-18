Королёва возмутилась реакцией СМИ на историю с изменой Тарзана

https://static.news.ru/photo/34d951f8-412e-11eb-b8c4-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королева Фото: Наташа Королева/vk.com

Певица Наташа Королёва, чьи проблемы в браке с Сергеем Глушко активно обсуждает общественность, рассказала, что история с изменой мужа для нее была крайне неприятной в уходящем году.

Когда твою семью берут в разработку и показывают лживые истории под соусом романа — это гадко! Всё остальное — дело полиции, которая сейчас разбирается, кто организатор, кто заказчик и исполнитель этого дешевого представления! — рассказала она «Собеседнику».

Артистка добавила, что одна из участниц этой истории уже сидит в СИЗО.

Королёва также призналась, что уходящий год принёс много разочарований. В первую очередь, в друзьях, которым она доверяла. При этом самым позитивным моментом, по её словам, оказался карантин, благодаря которому она много времени смогла провести дома вместе с родными людьми.

Как отметила певица, когда ограничения были сняты они даже немного расстроились. Кроме того, пандемия сплотила её с Тарзаном и привнесла что-то новое в семейные отношения.

Ранее стало известно, что Тарзан изменил жене с актрисой Анастасией Шульженко. Скандал разразился после того, как Королёва вернулась из отпуска. Она рассказала, что после возвращения не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

В начале декабря Наташа Королёва в одиночку отправилась к Индийскому океану отдыхать от мужа, людских сплетен и в целом от тяжёлого 2020 года. Как написала певица в соцсети, она решила уехать из Москвы на остров и пожить в племени аборигенов, чтобы «обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь», писал NEWS.ru.