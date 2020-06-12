Королёва рассказала, как Зеленский поправил ей поднявшуюся юбку

https://static.news.ru/photo/33383a78-ad98-11ea-952a-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: koroleva__star/instagram.com

Популярная певица Наташа Королёва вспомнила, как она несколько лет назад вела шоу «Вечерний Киев» с Владимиром Зеленским шоу «Вечерний Киев» Во время одной из передач будущий президент Украины поправил юбку своей напарнице. Это стало одним из самых ярких воспоминаний светской львицы.

Я снималась в «Вечернем Киеве», был такой проект, и у нас там была такая мизансцена. У меня было очень узкое платье, и я сидела долго, а потом когда встала, юбка ушла вверх... И как-то так оно все логично легло, и я говорю: «Володя, поправь мне, пожалуйста, юбочку». И он справился, — рассказала Королёва в в интервью радиостанции «Люкс ФМ».

При этом она предпочла не комментировать деятельность Зеленского на посту главы государства. По словам звезды, она до сих пор не может понять, зачем столь успешный артист решил уйти на государственную службу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица прокомментировала скандал, разгоревшийся после высказывания её мужа Тарзана о сложном финансовом положении артистов. Тогда она отметила, что эти слова были сильно преувеличены и их не стоит принимать всерьёз. Что касается предположений, что из-за безденежья она может вернуться к Игорю Николаеву, то это, по словам звезды, исключено.