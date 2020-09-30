Королёва объяснила, в каком случае взрослые женщины могут носить мини-юбки

https://static.news.ru/photo/c3563af2-030f-11eb-bd72-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: Oleg Gordienko/Global Look Press

Заслуженная артистка РФ Наташа Королёва возмутилась из-за того, что сорокалетних женщин в России называют старухами. По её словам, взрослые дамы могут носить короткие юбки и делать снимки в бикини. За это их нельзя осуждать.

Если гармонично всё сочетается в человеке, почему в 20 лет можно надеть короткую юбку, а в 40 нельзя? Если у тебя прекрасные ноги, если ты спортивная, если ты ухоженная, если у тебя тело такое, что позавидует любая молодая девчонка, то почему ты должна это прятать? — отметила певица во время беседы с Аллой Занимонец в рамках шоу «Почти серьёзно».

47-летняя звезда призналась, что всегда смотрит на себя критично. У неё есть недостатки, но они их грамотно скрывает.

Певица сейчас переживает непростую ситуацию. История с кражей драгоценностей из её дома в отсутствие артистки обернулась неприятным скандалом, вылившимся в итоге в новость об измене Тарзана, его ничего не стесняющейся любовнице, слухах о её беременности и прочем, что сделало некогда привлекательную пару фигурантами самых грязных сплетен.

Сергей Глушко подтвердил слухи о своей неверности. По его словам, девушки его соблазнили. Они всё происходящее записали на видео, чтобы потом прославиться. Танцор заявил, что любит только свою жену. А против его любовниц возбудили уголовное дело за кражу, писал NEWS.ru.