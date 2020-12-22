Королёва не обрадовалась визиту Тарзана на остров в Танзании

Супруг певицы Натальи Королёвой Сергей «Тарзан» Глушко приехал к жене в Танзанию, где та отдыхала от семейной жизни.
Отмечается, что Королёва участвует в реалити-шоу «Племя» на канале «Пятница!». Она рассказывала, что там отдыхает душой и телом после всего, что ей пришлось пережить.
Целый месяц звезда жила без благ цивилизации. Она научила местных детей петь «Маленькую страну», приняла роды у аборигенки и поучаствовала в охоте и шаманских обрядах.
Елки-палки, только я смылась, только стала обживаться в племени и уходить мыслями от всего... Появление Серёги было большим обломом,— цитирует её «Дни.ру».
В свою очередь Тарзан был совершенно счастлив увидеть супругу. Он поделился видео своего пребывания на острове с подписчиками в Instagram.
Проект «Племя» стартовал на телеканале «Пятница!», в эфир вышла первая серия. В программе знаменитости предстоит выжить в племени аборигенов на острове Занзибар.
Ранее сообщалось, что Тарзан изменил Королёвой с актрисой Анастасией Шульженко. Об этом рассказывала и сама Королёва, которая после возвращения из отпуска обнаружила дома пропажу драгоценностей на 5 млн рублей. Глушко после этого признался, что приводил туда неких женщин, которые его обокрали.
Как передавал NEWS.ru, Королёва, чьи проблемы в браке с Сергеем Глушко активно обсуждает общественность, решила преобразиться до неузнаваемости.
Артистка предстала в неожиданном образе: с белокурыми афролоконами ниже пояса. Королёва поделилась с подписчиками видеозаписью процесса преображения. Пока мастер «колдовала» над причёской знаменитой клиентки, певица примеряла локоны разных цветов.