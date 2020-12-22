Королёва не обрадовалась визиту Тарзана на остров в Танзании

https://static.news.ru/photo/92266326-4491-11eb-9dcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Супруг певицы Натальи Королёвой Сергей «Тарзан» Глушко приехал к жене в Танзанию, где та отдыхала от семейной жизни.

Отмечается, что Королёва участвует в реалити-шоу «Племя» на канале «Пятница!». Она рассказывала, что там отдыхает душой и телом после всего, что ей пришлось пережить.

Целый месяц звезда жила без благ цивилизации. Она научила местных детей петь «Маленькую страну», приняла роды у аборигенки и поучаствовала в охоте и шаманских обрядах.

Елки-палки, только я смылась, только стала обживаться в племени и уходить мыслями от всего... Появление Серёги было большим обломом,— цитирует её «Дни.ру».

В свою очередь Тарзан был совершенно счастлив увидеть супругу. Он поделился видео своего пребывания на острове с подписчиками в Instagram.

Проект «Племя» стартовал на телеканале «Пятница!», в эфир вышла первая серия. В программе знаменитости предстоит выжить в племени аборигенов на острове Занзибар.

Ранее сообщалось, что Тарзан изменил Королёвой с актрисой Анастасией Шульженко. Об этом рассказывала и сама Королёва, которая после возвращения из отпуска обнаружила дома пропажу драгоценностей на 5 млн рублей. Глушко после этого признался, что приводил туда неких женщин, которые его обокрали.

Как передавал NEWS.ru, Королёва, чьи проблемы в браке с Сергеем Глушко активно обсуждает общественность, решила преобразиться до неузнаваемости.

Артистка предстала в неожиданном образе: с белокурыми афролоконами ниже пояса. Королёва поделилась с подписчиками видеозаписью процесса преображения. Пока мастер «колдовала» над причёской знаменитой клиентки, певица примеряла локоны разных цветов.