Королёва и Тарзан выступили на вечеринке для взрослых с секс-игрушками

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Певица Наташа Королёва и её супруг стриптизёр Сергей Глушко, более известный как Тарзан, выступили 14 февраля на вечеринке для взрослых. Мероприятие было приурочено ко Дню всех влюблённых.

Организаторы вечеринки установили среди декораций стенд с экзотическими секс-игрушками. Как отмечает KP.RU, Королёва показала их подписчикам в соцсетях. На следующий день после выступления певица отправилась с мужем в Париж.

На концерте Королёва появилась в тёмном мини-платье. Уточняется, что она несколько похудела. Тарзан же отличился более скромным нарядом, однако он проводил своё время с танцовщицами.

Ранее NEWS.ru писал, что муж Наташи Королёвой Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, рассказал о том, как будут наказаны его бывшая любовница Анастасия Шульженко и её подруга Милана Миломанова. Провинциальные красотки стали известны благодаря скандалу с изменой, в который угодил Тарзан.

Шульженко опубликовала видео, где милуется с культуристом, после чего он чуть не расстался с женой. Сейчас танцор написал на обеих подружек заявление, по его словам, на данный момент ведутся процессуальные действия.

До этого сообщалось, что 47-летняя певица Наташа Королёва вместе с мужем Сергеем Глушко (Тарзан) отправились на Занзибар ради съёмок в программе «Племя». Звёздная пара две недели жила с настоящими аборигенами. Там у певицы ухудшилось состояние здоровья.