https://static.news.ru/photo/0e081cac-3acd-11ea-9d5b-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва и Тарзан Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look

Певица Наталья Королёва рассказала, что они с супругом Сергеем Глушко, известным как Тарзан, каждый год окунаются в прорубь на Крещение.

Однако в этом году от традиции пришлось отказаться из-за погоды.

А обычно — ныряем, мы закалённые! В храм — обязательно, это даже не традиция, а необходимость, — подчеркнула артистка.

Королёва отметила, что существуют такие праздники, когда поход в храм — это «само собой разумеющееся», передаёт Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru писал, что многие известные деятели культуры и политики в ходе православного праздника Крещения планируют окунуться в прорубь или купель. Некоторые собираются пойти на утреннее богослужение в храм. Депутат Государственной думы Николай Валуев, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов, балерина Анастасия Волочкова и певица Ольга Кормухина рассказали о своих планах.